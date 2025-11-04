Ginnastica artistica, Pietro Micca al successo anche nel settore maschile Silver

I ragazzi della sezione di ginnastica artistica di APD Pietro Micca domenica 2 novembre sono scesi in campo gara a Torino per la seconda prova del Campionato Individuale Silver.

Nel livello LA a rappresentare la società biellese ci sono Ettore Guglielmino e Paolo Taranzano che affrontano la competizione con più consapevolezza rispetto al semestre passato. Per Paolo nella categoria A2, nuovi elementi al corpo libero e una gara pulita lo portano ad una bellissima medaglia d’oro, ricompensandolo così per l’impegno con cui affronta gli allenamenti. Ettore, nella numerosissima categoria A1, si posizione 12° grazie soprattutto ad un’ottima esecuzione al volteggio.

Nel livello LB, invece, gareggiano per la prima volta anche a sbarra e parallele, Thiago Pasquadibisceglie ed Eric Diana. Nonostante l’emozione della prima uscita con cinque attrezzi riescono a portare a casa esercizi puliti che gli conferiscono rispettivamente l’8ª e l'11ª posizione con la soddisfazione di aver inserito in gara elementi nuovi.

Con questa prova si chiude per il settore maschile della ginnastica artistica di Pietro Micca la stagione 2025 e si punta con il mirino a quella successiva, con l'obiettivo di lavorare con impegno per cercare di migliorarsi.