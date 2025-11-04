Esercitazione per i Vigili del Fuoco, prove di soccorso fluviale in Valle Cervo FOTO

Nella giornata di oggi, 4 novembre, i Vigili del Fuoco di Biella hanno effettuato, presso la sede del Comando e in ambiente, un'esercitazione di Colonna Mobile Regionale.

Nella sede centrale del Comando è stata testata l'operatività della "Sala Crisi" che era in costante collegamento con gli altri Comandi della Regione e con la Direzione Regionale Piemonte che ha svolto il coordinamento generale delle manovre esercitative.

Presso il comune di Campiglia Cervo, lungo il torrente Cervo, si è svolto un soccorso fluviale con gli Operatori SAF (Speleo Alpino Fluviale) e il dispiegamento di un'unità di ricognizione e valutazione dell'area simulando la presenza di una zona allagata con alcune infrastrutture coinvolte.

L'esercitazione proseguirà anche nei prossimi giorni.