Scenari da brividi a Valle Mosso per la notte di Halloween FOTO

Anche quest’anno le vie di Valle Mosso e il parco Reda si sono trasformati in un vero e proprio scenario da brividi, tra luci, suoni e installazioni paurose che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Nebbie misteriose, luci sinistre, ragnatele giganti, zucche e mostri spuntati da ogni angolo hanno fatto vivere a tutti un Halloween indimenticabile!

Tantissimi visitatori, grandi e piccoli, hanno riempito le strade con maschere spettacolari e tanto entusiasmo: un mix perfetto di brividi e divertimento! E per concludere alla grande, la cena spettrale organizzata dalla Pro Loco Crocemosso ha fatto il pieno di allegria e di bontà mostruose. Per l'occasione, sono giunti sentiti ringraziamenti a chi ha reso possibile tutto questo: Amici del Parco Reda, Animatori Oratorio Valle Mosso e Mortigliengo, volontari, commercianti e partecipanti.