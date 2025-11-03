Rugby, tutti i risultati del fine settimana del Biella Rugby

SERIE C

2.11.25 Biella Rugby v Tre Rose 114-0 (62-0)

Marcatori. Mete: Mafrouh, Givonetti (2), Braga (2), Chtaibi (2), Sciarretta, Pagliano (2), Givonetti, Bortolot, Tosetti, Gu. Salussolia, Casini (2), Defilippi, meta di punizione. Trasformazioni: Sciarretta (7), Salussolia (4).

Biella Rugby: Sciarretta (41’ Longo); Defilippi, Tosetti, Braga (cap.) (46’ Casini), Pagliano; Gi. Salussolia, Blotto (46’ Fusaro); Protto, Givonetti (41’ Panatero), Mosca; Chtaibi, Bottero; Zavallone (41’ Silvestrini), Mafrouh (41’ Gu. Salussolia), Bortolot (49’ Faiella)

Davide Vaglio, coach: “Partita a senso unico largamente portata a casa dai nostri ragazzi, ottima attitudine che non è mai calata fino alla fine; è stata un ottima occasione per provare le nostre strutture e giocate e prendere confidenza con esse, a livello tattico sono state fatte scelte coerenti da tutti i giocatori. Avversari che nonostante il punteggio hanno sempre combattuto e provato a costruire gioco fino alla fine della partita”.

UNDER 16

1.11.25 Moncalieri v Biella Rugby 7-81 (7-40)

Marcatori. Mete: Bertone (2), Balducci (4), Gianella Benedetti, Siletti, Gobbi, Paggio (2), Di Girolamo, Bocca. Trasformazioni: Bertone (7) e Mercandino.

Biella Rugby: Siletti; Ubertino, Balducci, Gianella, Gobbi; Bertone (cap.), Pizzarelli; Paggio, Defilippi, Ruffa; Piazza, Pavanetto; Girardi, Coda Caseia, Frassati A disposizione: Bocca, Ghilardi, Mercandino, Botto Poala, Di Girolamo, Ubertalli, Braggion

Andrea Caputo, coach: “Inizia la partita e i ragazzi del Biella subiscono una meta. Nonostante la disattenzione iniziale, la trasferta contro Moncalieri, compagine composta anche da giocatori di Rivoli, del torinese e Asti, è terminata con una vittoria per Biella, risultato che non mette in dubbio l’ordine delle cose e la qualità della squadra. Con questa partita la nostra under 16 chiude al primo posto il girone di qualificazione, con un totale di 27 mete realizzate e solo 3 subite”.

UNDER 14

01.11.25 Biella Rugby v VII Torino 7-97

Biella Rugby: Chiodelli; Allera, Blanco, Botto Poala, Piacenza; Andreotti, Frigerio; P. Squara, Farzena, Angeletti; Succio, Vella; Scanavino, Leonzio. A disposizione: Bora, Masi, Brunetti, Corchia, Castillo, Finotto, Giansetto

Edo Romeo, coach: “Abbiamo affrontato una squadra molto organizzata e dotata di un paio di individualità superiori alle nostre, il risultato ovviamente rispecchia la partita: poche cose fatte dai ragazzi che hanno subito sia fisicamente che tecnicamente. Torneremo a lavorare e lavorare per fare migliorare i ragazzi nella speranza di rincontrarci e di fare meglio”.

UNDER 12

1.11.25 ad Asti, Torneo del Tartufo con: Brc, Monferrato, VII Torinese, Cus Torino, Province dell'Ovest, Amatori & Union Milano, Young Genova

Classifica: 1 Amatori & Union Milano; 2 Cus Torino; 3 Province dell'Ovest

Biella Rugby: Baiguera, Botta, Dallapina, Doma, Gallia, Gnesotto, Milotta, Marinone, Pegoraro, Poli, Quaregna, Racanelli, Castillo. A disposizione: Scaramal, Sciuto, Siletti, Somrani, Tagliabue, Ubertalli

Francesco Casini, coach: “La classifica generale non rende giustizia alle prestazione dei ragazzi in campo, molta solidità nella fase difensiva dove i ragazzi hanno introdotto il lavoro svolto nell'ultimo periodo. Non altrettanto positiva la fase offensiva sulla quale ci concentreremo nelle prossime settimane. Partite comunque molto combattute e in bilico nel risultato fino alla fine.”.

UNDER 10

1.11.25 ad Asti, Torneo del Tartufo con: Brc, Superba, Lyons Piacenza, Recco, Cus Torino, Amatori & Union Milano, Moncalieri, Monferrato, Sesto, Province dell'Ovest

Classifica: 1 Lyons Piacenza; 2 Superba; 3 Amatori & Union Milano; 4 Biella Rugby

Biella Rugby: Avella, Bertone, Costalunga, Dama, Di Costa, Dissegna, Lacagnina, Lai. A disposizione: Liprandi, Pavanati, Serio, Shimi, Tonetti, Tubia

Samuele Negro, coach: “Quarto posto meritato, nel complesso bene, potevano giocare meglio la finale per il terzo e quarto posto, ma abbiamo visto tante cose belle”.

UNDER 8

1.11.25 ad Asti, Torneo del Tartufo con: Brc, Cus Torino, Pro Recco, Superba, Lyons Piacenza, Monferrato, Province dell’Ovest

Classifica: 1 Cus Torino; 2 Pro Recco; 3 Superba; 4 Lyons Piacenza, 5 BRC; 6 Monferrato

Biella Rugby: Borrione, Cedolini, Doma, Filiberti, Gaida, Fe. Gatto. A disposizione: Fi. Gatto, Heery, Iacobellis, Liprandi, Messina, Ottino, Perino, Trecate, Valente

Veronica Sellone, coach: “Ottimo torneo per i nostri piccoli rugbisti. I bambini sono stati bravissimi, dimostrando grande impegno, voglia di divertirsi e soprattutto spirito di squadra. Si sono messi in gioco con entusiasmo in ogni partita, affrontando ogni sfida con grinta e sorriso. Un’esperienza molto positiva, che conferma la crescita del gruppo e la voglia di continuare a migliorare insieme”.

FEMMINILE SENIORES

2.11.25 a Casalbagliano Tortus v Fenici 36-19

Marcatori. Mete: Panizza (2), Lusso. Trasformazioni: Lusso (2).

Fenici: Panizza; Cirdei, D’Orta, Benedetto, Monticelli; Lusso, Cerchiaro; Nagliato, Siletti, Toro; Skofca, Papeo; Zanoni, Valentini, Boetto. A disposizione: Cesale Ros, Pozzo, Ferrando, Grassi, Cipolletti

Andrea Poloni, coach: “Le seniores, impegnate contro il CUS PO hanno mostrato due volti. Nonostante lo staff non sia pienamente soddisfatto della prestazione iniziale, notando lacune nello sforzo e nell'atteggiamento difensivo, specie nel primo tempo, la prestazione è via migliorata nel secondo tempo, risultando molto promettente. Evidenzio come la carenza di lavoro insieme abbia inciso, ma lo staff resta contento del gruppo che è pronto a lavorare per non dover più cercare scuse per una sconfitta”.

FEMMINILE

2.11.25 a Casalbagliano, raggruppamento con: Fenici, Tortus, Sanremo e Volvera

Fenici: Cottini; Marquez, De Renzo, Cirdei; Mantovani, Piersigilli; Turinetto. A disposizione: Sterza, Valente, Lucky Best

Fabio Pirola, coach: “La scorsa domenica, grazie a una congiuntura organizzativa voluta dal nostro Comitato Regionale, tutte le squadre delle Fenici hanno disputato i loro incontri in casa del CUS PO a Casalbagliano. Nella mattinata hanno giocato le nostre juniores che portano ottime notizie. Le *U16 hanno imposto il proprio gioco fin dall’avvio con due vittorie schiaccianti: 22–5 contro TORTUS e un perentorio 57–0* su Sanremo + Volvera + CUS, grazie a dominio territoriale e difesa aggressiva Le U14 hanno aperto la giornata con carattere e qualità, ottenendo una *vittoria netta (24–12)* e un pareggio nel secondo match. Le under 18, anche se sconfitte (20–27) contro il Volvera, hanno disputato una gara di grande carattere, mostrando una crescita evidente e un netto progresso. L'attenzione è ora rivolta ai prossimi impegni a XV del 30 novembre a Biella”.