Grandi soddisfazioni per la Piemonte Ginnastica

La ASD Piemonte Ginnastica ha partecipato alla terza prova del Campionato regionale individuale nel Livello B1 della stagione 2025, raccogliendo grandi soddisfazioni. Domenica 2 novembre, a Vezza d’Alba, splendida prova per Alice Guidetti, della fascia Junior 2, che vince l’oro mentre, in fascia Junior 1, bellissimo argento di Giada Ferrico, seguita da Martina Giavarra 4°, Maria Vittoria Rossi 5°, Claudia Coden 7° e Vittoria De Santo 9° su 18 partecipanti.

“Sono esercizi nuovi, già in previsione della prossima stagione: le ragazze hanno dimostrato maturità e freddezza nell’affrontare la pedana – spiega la direttrice sportiva Donatella Eterno –ed una espressività vincente. Ringrazio lo staff, composto da Francesca Boggio, Giada Pomini, Teresa Romano, dalle aspiranti tecniche Rebecca Pulze e Sofia Berrone e dalla coreografa Filomena De Lucia”.