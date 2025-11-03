Ginnastica Biella, buona prova a Torino

Ancora a Torino, sabato primo di novembre, le atlete di Ginnastica Biella, hanno raccolto buoni risultati nelle gare del Campionato individuale Gold, categorie Junior e Senior.

Fin dal primo attrezzo, Veronica Pastorato in categoria Junior 2, si è espressa secondo le sue potenzialità, con sicurezza e precisione, guadagnando il secondo posto in giornata e totalizzando il terzo posto a livello regionale sui 4 attrezzi. Ha confermato il primo posto al corpo libero con il titolo di campionessa regionale, inoltre ha guadagnato il terzo posto anche al volteggio e alle parallele.

In categoria Senior 1 invece, Martina Ettolli, ancora dolorante ad un piede, conquista la quinta posizione generale, quarta alle parallele e sesta al volteggio, con una gara di volontà contro il dolore. Anna De Filippis infine, in categoria Senior 2, con una bellissima prova di maturità raggiunge il podio in terza posizione di giornata e a livello regionale.

Nelle specialità, porta a casa un terzo posto a volteggio e trave, ed un meritatissimo secondo posto al corpo libero. Tutte e tre le ragazze passano al ripescaggio nazionale in programma tra una decina di giorni. Come sempre i complimenti della società alle atlete alla tecnica Irina Sitnikova e a tutto lo staff societario.