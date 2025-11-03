Un cacciatore e due scalatori: giornata di allerte in Val Pellice

Giornata di domenica intensa per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in Val Pellice. Sono stati coinvolti in 3 allerte, anche se l'ultima si è risolta senza un loro intervento attivo.

Il primo allarme è scattato alle 12.30 per un cacciatore infortunato a un arto inferiore in un vallone a Bobbio Pellice. Viste le condizioni meteo negative, sul posto sono intervenute squadre di terra che hanno raggiunto l'infortunato e hanno proceduto con stabilizzazione e imbarellamento. Quando le condizioni sono migliorate si è alzato in volo il mezzo del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte.

Mentre l'elicottero era in volo, verso le 14.30, è stato dirottato per una seconda emergenza, stavolta per due scalatori bloccati in parete al Torrione Rubinella, nel Vallone degli Invincibili, sempre a Bobbio. Il recupero è stato effettuato dal tecnico del Soccorso Alpino dell'équipe direttamente in parete dove è stato sbarcato con il verricello. Dopodiché si è proceduto a recuperare il cacciatore per portarlo in ospedale.

Infine, la centrale operativa è stata allertata per un'escursionista dispersa nel Comune di Angrogna, ma la situazione si è risolta prima di un intervento dei tecnici.