Juventus Women Ternana 2-1: Cambiaghi allo scadere regala tre punti sudati FOTO

La Juventus Women - archiviata la pausa per gli impegni delle nazionali - torna in campo e lo fa superando la Ternana per 2-1 grazie alla doppietta di Michela Cambiaghi a segno nei minuti finali di entrambe le frazioni.

IL RACCONTO DEL MATCH

La squadra bianconera parte con grande intensità, controllando il possesso e cercando varchi nella difesa compatta delle rossoverdi. Al 16’ la prima occasione arriva da palla inattiva: Carbonell prova a sorprendere Ciccioli con una punizione dalla distanza, ma il suo tiro termina a lato. Al 30’ è Bonansea a sfiorare il vantaggio: Pinto la serve con un pallone morbido, ma l’attaccante non riesce per un soffio nella deviazione decisiva. La Juve aumenta la pressione e quattro minuti più tardi sfiora ancora il gol con Beccari, anticipata in extremis da Erzen a pochi passi dalla porta dopo un ottimo cross di Krumbiegel. Sessanta secondi dopo, la stessa Beccari ha un’occasione d’oro: il portiere ospite sbaglia l’uscita su un nuovo traversone di Krumbiegel, ma l’attaccante bianconera non riesce a inquadrare lo specchio della porta. La Juve continua a spingere e al 44’ Cambiaghi si rende pericolosa di testa su cross di Walti, mandando di poco sopra la traversa. È il preludio al gol che arriva un minuto più tardi, nel recupero del primo tempo: Carbonell pennella un cross perfetto per Cambiaghi, che anticipa Ciccioli e insacca di testa per l’1-0.

La ripresa si apre con una doccia fredda: al 50’ la Ternana trova infatti il pareggio con Breitner, che trasforma una punizione dal limite. Coach Canzi mette mano alla panchina ed effettua alcune sostituzioni per provare a rimettere subito avanti la testa nel risultato. Al 73’ è Krumbiegel a provarci con il mancino dal limite, ma Ciccioli allunga in corner; cinque minuti dopo, al 78’, la tedesca insiste ancora: rasoiata potente ma fuori misura. Il forcing finale delle bianconere vede protagonista Cambiaghi: all’88’ l’attaccante sfiora il raddoppio con una deviazione sporca sul cross di Lenzini, ma un minuto dopo, all’89’, trova la sua doppietta personale: Bonansea mette un pallone morbido sul secondo palo, la numero 36 si avventa di testa, superando ancora una volta il portiere ospite per il definitivo 2-1. La Juventus Women gestisce il vantaggio nei minuti finali e porta a casa tre punti fondamentali nel segno di Michela Cambiaghi.

IL COMMENTO DI COACH CANZI

«La partita di oggi è stata lo specchio della stagione fino a oggi. Non abbiamo subito nulla, abbiamo creato tanto e finalizzato praticamente niente. Mi è piaciuto il volume di gioco, la volontà di portare a casa con ordine la partita. Ma non possiamo essere soddisfatte della fase realizzativa. Stiamo lavorando per soluzioni di gioco interne, per dare grandi intensità dentro e lavorare sui cross dove siamo molto pericolosi. La mia esperienza mi insegna che le stagioni sono fatte di momenti, in questo momento qualcuno non è al massimo della forma però stiamo comunque portando a casa punti».

LE PAROLE DI MICHELA CAMBIAGHI

«Oggi c’era la mia famiglia qui allo stadio, dedico i gol e la vittoria a loro. Sappiamo che dobbiamo migliorare, stiamo lavorando tanto in allenamento e dobbiamo continuare così dando il massimo. Io mi trovo a mio agio in qualsiasi posizione, in base alle necessità della squadra mi adatto. Per un attaccante fare gol e tanto importante, segnare - e fare una doppietta come oggi - dà molta fiducia».

JUVENTUS WOMEN-TERNANA 2-1 | IL TABELLINO

Campionato Serie A femminile, 4° giornata - Stadio Pozzo – La Marmora (Biella) ore 15.00

Marcatori: 46’pt Cambiaghi (J), 4’st Breitner (T), 43’st Cambiaghi (J).

Juventus: Peyraud-Magnin, Carbonell, Harviken, Salvai (Cap) (1’st Lenzini), Krumbiegel (39’st Libran), Wälti, Pinto (16’st Stolen Godo), Brighton (15’st Girelli), Beccari (16’st Vangsgaard), Cambiaghi, Bonansea. A disposizione: De Jong, Kullberg, Schatzer, Rosucci, Thomas, Cascarino, Capelletti. Allenatore: Massimiliano Canzi.

Ternana: Breitner, Peruzzo (1’st Pacioni), Corrado (9’st Vigilucci), Pastrenge, Pirone (Cap), Ciccioli, Ferraresi (18’st Petrara), Labate, Erzen (1’st Ripamonti), Massimino, Di Giammarino (32’st Regazzoli). A disposizione: Bartalini, Lazaro Torres, Porcarelli, Ciccotti, Pellegrino Cimò. Allenatore: Antonio Cincotta.

Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille.

Assistenti: Angelo Mazza, Pasquale Gatto.

Quarto ufficiale: Vincenzo Hamza Riahi.

Operatore FVS: Simone Ambrosino.

Ammoniti: 14’pt Massimino (T), 14’st Walti (J), 22’st Di Giammarino (T), 23’st Beccari (J).

Prossimo impegno:

Sabato 8/11/25 ore 14.00

Campionato Serie A femminile, MD5

MILAN – JUVENTUS

Velodromo “Attilio Pavesi Campo n.1” (Fiorenzuola D’Arda, PC)