Ponderano, ladri in azione: il proprietario li scopre a distanza e chiama il 112

Era fuori provincia ma ha saputo in tempo reale che la sua abitazione era stata presa di mira dai ladri. E, in breve tempo, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine mettendosi in contatto con il 112. Il fatto è avvenuto ieri, 31 ottobre, nel comune di Ponderano.

Dalle prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero forzato la finestra dell'abitazione e, dopo aver messo a soqquadro le stanze, si sarebbero impadroniti di una catenina. Inoltre, sarebbe stato recuperato un bracciale, caduto a terra durante la loro fuga. Inoltre, avrebbero tentato di colpire in un locale vicino ma non ci sarebbero riusciti. Indagano sulla vicenda i militari dell'Arma.