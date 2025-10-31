Decoro, fiori e memoria: Camandona onora i suoi defunti con gesti di comunità

In vista della festività di Ognissanti, il comune di Camandona ha messo in campo tutta una serie di iniziative dedicate alla cura e al decoro del cimitero comunale.

A partire dall'opera di rimozione delle erbacce con la sistemazione degli spazi comuni del camposanto ad opera di un gruppo di volontari, come già avvenuto lo scorso anno con un ottimo riscontro. Non solo: l'amministrazione ha voluto mettere a disposizione di tutti alcune piantine e ceri votivi da utilizzare gratuitamente per abbellire le tombe e dare il dovuto omaggio ai propri cari.

“L’invito è esteso anche a chi desidera portare un pensiero a quelle sepolture rimaste abbandonate o prive di familiari – sottolinea il sindaco Giulia Botta - Come Comune e comunità pensiamo che sia giusto rendere onore a chi ha vissuto e costruito la storia del nostro territorio. L’iniziativa, oltre a restituire dignità e decoro a questi luoghi, rappresenta un momento di condivisione e riflessione collettiva nel segno del rispetto e della memoria”.