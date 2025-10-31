G7 Toronto, Ministro Pichetto Fratin: “Rafforzata cooperazione internazionale su energia e sostenibilità”

Nell’ambito del G7 in corso a Toronto, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha condotto oggi un’intensa serie di incontri bilaterali con i rappresentanti di Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) e Ucraina, consolidando il ruolo propositivo dell’Italia nelle principali sfide globali su energia e transizione sostenibile.

Nel confronto con il Sottosegretario britannico Martin McCluskey, il Ministro ha sottolineato la centralità della collaborazione Italia–Regno Unito, in particolare per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento energetico e dei minerali critici nell’ambito della Global Power Alliance. È stato inoltre affrontato il tema delle aspettative comuni in vista della COP 30 di Belém, ribadendo l’importanza di una diversificazione delle supply chains e della promozione di una transizione energetica sicura, sostenibile e accessibile a tutti. Obiettivi che il MASE sostiene anche con iniziative come “Energy For Growth” (E4G), lanciata al vertice del G7 in Puglia, che mira a facilitare l'accesso agli investimenti esterni per i progetti di energia pulita in Africa.

Con il collega statunitense Allen Wright, il ministro Pichetto Fratin ha approfondito le prospettive di collaborazione in materia di sicurezza energetica, facendo seguito alla dichiarazione congiunta sottoscritta a settembre scorso. Tra i temi al centro del dialogo: approvvigionamenti, intelligenza artificiale applicata all’energia e sviluppo del nucleare.

Durante il bilaterale con il Ministro giapponese Kenji Yamada, il Ministro ha espresso soddisfazione per la firma del memorandum di collaborazione su temi chiave quali la sicurezza del gas e la cooperazione nel settore dell’idrogeno, riconoscendo il valore strategico della partnership italo-giapponese.

Nel confronto con il direttore dell’AIE Fatih Birol, è stato approfondito il “Piano Mattei per l’Africa” e sono state esplorate ulteriori modalità di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni di politica energetica, come il Belém 4X Pledge on Sustainable Fuels sui biocombustibili sostenibili sottoscritto alla COP 30 di Brasilia.

Nel corso dell’incontro con la Ministra dell’Energia ucraina Svitlana Grynchuk, il ministro Pichetto Fratin ha permesso di confermare il sostegno italiano alla resilienza energetica dell’Ucraina e di valutare nuovi scenari di collaborazione, con particolare attenzione ai progetti strategici per la sostenibilità già in corso.

Al termine della giornata di lavori il Ministro ha avuto un colloquio anche con il Ministro francese dell’Economia, Finanze, Industria, Energia e Sovranità digitale, Roland Lescure, con il focus sulle opportunità di cooperazione nel settore nucleare e sulle iniziative in Europa, dove Italia e Francia coordinano il programma per i Progetti importanti di Comune Interesse Europeo.

Domani, in occasione della seconda e conclusiva giornata della riunione G7, il Ministro Pichetto Fratin avrà incontri con altri colleghi presenti a Toronto e concluderà la missione con il lancio del Dialogo Italia-Canada sull'energia insieme al Ministro canadese Tim Hodgson.

“Anche grazie all’impulso e alla mediazione italiana, a Toronto si lavora su impegni che rispondono a esigenze prioritarie dei nostri paesi, comunità e imprese e dimostrano la volontà del G7 di rimanere coeso e di continuare a promuovere progresso scientifico, sviluppo tecnologico e attenzione ai diritti” ha dichiarato il

Ministro Pichetto Fratin a con conclusione della prima giornata di lavori.