Al via la prima configurazione della FONDAZIONE CERio

PRIMO OBIETTIVO CENTRATO: il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) nazionale, con atto del 28.10.2025, ha autorizzato la prima configurazione della FONDAZIONE CERio, operante nell’ambito della cabina elettrica primaria che dei serve i Comuni di Biella, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pollone, Ponderano e Sordevolo. Come previsto dalla normativa di legge potranno dunque aderire a questa configurazione di CERio le persone fisiche, le piccole e medie imprese (PMI), gli enti territoriali, le amministrazioni comunali, le associazioni, gli enti religiosi e gli enti di ricerca residenti o con la propria sede in questi Comuni.

La configurazione autorizzata dal GSE attualmente è costituita da 1 MW (megawatt) circa di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) e comprende 16 consumatori di natura pubblica e privata. Tra i primi a farne parte gli edifici della PROVINCIA DI BIELLA, socio Fondatore della FONDAZIONE CERio a cui si aggiungeranno presto altri importati consumatori .

Ad oggi la condivisione dell’energia prodotta dall’impianto tra i soggetti membri della configurazione è di circa il 30% e punta a raggiungere il 100% con le adesioni che si stanno raccogliendo.

Tutto il progetto è stato supportato dalla società pubblica del territorio ENER.BIT e produce benefici economici, ambientali e sociali già dal 19 giugno 2025.

Siamo molto soddisfatti per questo primo obiettivo raggiunto e per aver generato ricchezza nel nostro territorio dichiara l’Avv. Michele LERRO, Presidente della FONDAZIONE CERio, in quanto abbiamo consentito con il nostro progetto di ottenere parte dei contributi nazionali del PNRR per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabili inseriti nella nostra Comunità Energetica, così offrendo il massimo vantaggio al produttore di energia che ne ha fatto richiesta. Ora stiamo lavorando per portare a compimento altre 4 configurazioni che già sono state approvate dal Consiglio Direttivo della FONDAZIONE CERio.

Con questo progetto puntiamo a promuovere sul territorio una cultura più consapevole e responsabile nell’utilizzo dell’energia elettrica, dichiara il Vice Presidente Dott. Simone Chieppa, un’iniziativa che intende coniugare obiettivi economici, solidaristici e ambientali: da un lato promuovendo una maggiore efficienza e sostenibilità economica nell’uso delle risorse, dall’altro rafforzando la coesione sociale e la costruzione di comunità più inclusive e responsabili.

La Fondazione CERio ETS, in questo senso, si pone come attore attivo nel percorso della transizione energetica, favorendo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e una gestione più equilibrata e consapevole dell’energia, a beneficio dell’intera collettività.

Il settore energetico è il principale responsabile dell’inquinamento atmosferico ed è importante per lo sviluppo delle economie moderne raggiungere sempre più condizioni di neutralità carbonica, afferma il Vice Presidente Ing. Stefano RUGGINENTI. Per tali ragioni ogni soggetto che aderisce alla nostra Fondazione potrà ottenere il calcolo della impronta di carbonio specifica e ottenere per il proprio progetto il benchmark di sostenibilità determinato secondo una procedura specifica di calcolo sviluppata dalla società pubblica ENER.BIT e dal POLITECNICO DI TORINO e in futuro certificabile da ente terzo.