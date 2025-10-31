Accademia del Welfare: a Biella il confronto sul futuro dell’inclusione sociale e del lavoro in Piemonte

Quale futuro per il welfare e l’inclusione sociale in Piemonte? Come continuare a migliorare le opportunità di inserimento lavorativo per giovani, disoccupati e categorie fragili? In che modo consolidare e innovare le competenze di chi già opera nel settore? A poco più di un anno dal suo avvio, l’Accademia del Welfare, Coesione e Innovazione Sociale – nata per favorire l’integrazione tra formazione professionale, politiche di inclusione e mondo del lavoro – promuove con la sua capofila, l’Agenzia Formativa Fondazione Istituti Riuniti Salotto e Fiorito ETS di Rivoli, un nuovo incontro per ripercorrere i risultati raggiunti nel primo anno di attività e condividere le prospettive future.

L’evento si terrà lunedì 03 novembre, alle ore 15, presso la Sala Consiliare del Comune di Biella. Sarà un’occasione di confronto tra istituzioni, imprese, agenzie formative e realtà del terzo settore, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie per un welfare sempre più inclusivo e innovativo. L’Accademia del Welfare coinvolge un’ampia rete composta da 40 agenzie formative, 125 imprese e 26 tra associazioni, consorzi e cooperative piemontesi. Il progetto nasce con l’intento di creare strumenti concreti per l’inserimento lavorativo e per l’arricchimento delle competenze.

Attraverso una stretta collaborazione tra pubblico e privato, l’Accademia lavora per sviluppare percorsi formativi e nuove strategie di inclusione sociale, integrando i servizi socio-educativi, assistenziali e socio-sanitari con le esigenze del mondo lavorativo. Il fine ultimo è generare opportunità di crescita professionale e consolidare il ruolo delle imprese all’interno di un sistema di welfare moderno e dinamico.