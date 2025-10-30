 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 30 ottobre 2025, 10:20

Dal Nord Ovest - Schianto mortale tra auto, muore una donna

schianto mortale

Dal Nord Ovest - Schianto mortale tra auto, muore una donna (foto di repertorio)

Tragico incidente nella tarda mattinata di mercoledì 29 ottobre a Pisano, lungo via Circonvallazione, dove due automobili si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Nell’impatto ha perso la vita una donna, della quale al momento non sono state rese note le generalità. Ferito lievemente un uomo, trasportato in ospedale in codice verde dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri e i vigili del fuoco per i rilievi e la gestione della viabilità. 

Dalla redazione di Novara

