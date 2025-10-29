Interesse e partecipazione a Bioglio per il concerto dei tre cori

Sabato 25 ottobre, nella splendida cornice della chiesa parrocchiale di Bioglio, in occasione della rassegna di canto popolare “ … a l’è Bioj al me pais” giunta alla sua 39 esima edizione, insieme alla compagine biellese, si sono esibiti il Gruppo Vocale Le Chardon di Settimo Torinese (diretto dal maestro Fabrizio Barbero), il Coro Città di Morbegno (diretto dal maestro Gioele Peruzzi) e il Coro Biellese La Campagnola di Mottalciata, diretto dal maestro Simone Capietto. Una bella serata che ha suscitato interesse e richiamato un gran numero di persone.