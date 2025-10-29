Biella, elezioni dei componenti dei Consigli di Quartiere, ecco quando si vota

Con decreto del Sindaco di Biella, Marzio Olivero, è stata stabilita la nuova data per le elezioni dei componenti dei Consigli di Quartiere per il giorno 30 novembre 2025.
Le Assemblee Pubbliche per le elezioni si terranno dalle ore 9.00 alle ore 18.00, nei luoghi già individuati con il proprio precedente decreto n.166 dell’8.08.2025, e di seguito riportati a mero scopo riassuntivo:
1) Quartiere Centro presso Sala Consiliare di Palazzo Oropa sita in Biella, Via Battistero n. 4;
2) Quartiere Riva presso Salone Parrocchiale sito in Biella, Piazza San Giovanni Bosco n. 4;
3) Quartiere Vernato Thes presso Centro Incontro Anziani, sito in Biella, Via Ivrea n. 14;
4) Quartiere Villaggio Lamarmora presso Casa di Giorno sito in Biella, Via Corridoni n. 5;
5) Quartiere San Paolo - Masarone - Villaggio Sportivo presso Ex Centro Diurno sito in Biella,
Via Trento n. 16/C;
6) Quartiere Piazzo presso Sala Parrocchiale sita in Biella, Piazza Cisterna n. 1;
7) Oremo-Barazzetto-Vandorno presso Teatro Parrocchiale Vandorno sito in Strada
Barazzetto Vandorno n. 164;
8) Quartiere Valle Oropa presso Asilo di Cossila San Giovanni sito in Biella, Via Santuario
d’Oropa n. 343;
9) Quartiere Chiavazza presso Salone Parrocchiale sito in Chiavazza, Via Firenze n. 1;
10) Quartiere Pavignano - Vaglio Colma presso Associazione Pavignano Sport, in Pavignano,
Via Rappis n. 11.
