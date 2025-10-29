I Venerdì della Sicurezza a Città Studi, formazione per professionisti del settore

La sicurezza aziendale rappresenta non solo un pilastro fondamentale per il benessere dei dipendenti e per il corretto svolgimento delle operazioni quotidiane, ma è un impegno collettivo finalizzato a creare un ambiente di lavoro dove la sicurezza è un valore condiviso.

Con questo spirito, Città Studi Biella, in collaborazione con SITA Academy, propone "I Venerdì della Sicurezza", un ciclo di tre incontri dedicati alla formazione sulla sicurezza e al miglioramento delle dinamiche di team. Questi eventi si rivolgono in particolare a RSPP, ASPP, CSP/CSE e Formatori, ma sono aperti a tutti coloro che desiderano approfondire il tema della sicurezza in azienda. Gli incontri, infatti, non solo offriranno aggiornamenti tecnici, ma rappresentano un’opportunità per rafforzare la collaborazione e la comunicazione tra i membri del team, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più sicuro, coeso e sano.

Il primo incontro, previsto per venerdì 7 novembre, sarà tenuto dalla Dott.ssa Barbara Sola che proporrà il metodo “Role-playing nella gestione del conflitto”, un incontro guidato da una psicoterapeuta esperta nell'ambito lavorativo che esplorerà, attraverso il Role Playing, casi reali presentati dai partecipanti. L'obiettivo è analizzare soluzioni e buone prassi per prevenire e risolvere conflitti sul lavoro. I partecipanti saranno invitati a condividere gli episodi problematici, fornendo dettagli sul contesto lavorativo e sulla situazione da affrontare.

Il secondo incontro, in programma venerdì 14 novembre, sarà condotto dalla Dott.ssa Giulia Galli che si concentrerà su “La sicurezza delle scaffalature ed i sistemi di stoccaggio”, il programma affronterà i principali sistemi di stoccaggio e le attrezzature meccaniche per la movimentazione. Saranno esaminati gli accessori per la composizione del carico, i fattori per la scelta e progettazione dei sistemi, e la validazione degli stessi. Inoltre, si discuterà dell'uso sicuro dei sistemi di stoccaggio e del ruolo del PRSES nella loro gestione.

Infine, il terzo incontro, che si svolgerà venerdì 21 novembre in forma telematica, sarà condotto dall’Avv. Lorenzo Fantini e affronterà il tema “La delega prevenzionistica: regole, sentenze e prassi” con l’intento di esplorare ruoli e responsabilità nella salute e sicurezza sul lavoro, analizzando le regole legali della prevenzione e il principio di effettività. Si discuteranno le differenze tra la nomina del datore di lavoro e la delega, i soggetti coinvolti, e i requisiti necessari. Saranno approfonditi temi come la sub-delega, l'efficacia della delega, e gli obblighi di vigilanza del delegante, oltre a recenti sviluppi riguardanti delega e responsabilità nei modelli di gestione. Ogni incontro avrà una durata di quattro ore, dalle 13.30 alle 17.30, e sarà accreditato dall’ Ordine degli Architetti PPC della provincia di Biella, dal Collegio dei Geometri e dei Periti Industriali delle province di Biella e Vercelli per l'ottenimento di 4 CFP.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Città Studi: tel. 015 85511.11/22, formazione.sicurezza@cittastudi.org, www.cittastudi.org