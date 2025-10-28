Dominio Rhythmic School nel regionale di Ginnastica Ritmica LC

Weekend ad alta tensione per lo staff tecnico e le atlete della Rhythmic School impegnate sabato a Cantalupa nel campionato Gold allieve di Zona Tecnica 1 e domenica nella prova del campionato regionale Silver LC a Chivasso.

Due giorni di gare intensissime dove le ginnaste della DT Tatiana Shpilevaya si sono distinte per capacità ed eleganza ed hanno occupato i vertici delle classifiche in molte categorie. Hanno gareggiato a Cantalupa, nei pressi di Pinerolo, nello splendido centro Coni regionale le sorelle Giardina; Grace Jacqueline nella categoria A1 (anno 2017), ottenendo un notevolissimo sesto posto a pari merito con altre due atlete e Margot Christelle, fra le A3 (anno 2014), dove ha ottenuto il diciannovesimo posto su un novero di una cinquantina di atlete, in entrambe le categorie, in cui hanno gareggiato i migliori prospetti di Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

Sono invece scese in pedana, al PalaLancia di Chivasso, le ginnaste Silver della Rhythmic School che gareggiano nei campionati LC 1 ed LC2, facendo man bassa di risultati: sono infatti tre le medaglie d’oro ed una d’argento il bottino di giornata delle RSgirls. La prima a salire sul gradino più alto del podio è stata Ginevra Romanini, nella categoria A3 (anno 2014), con due ottime esibizioni a fune e cerchio. Seguita da Ginevra Segatto, nella categoria A5 (anno 2012), con magistrali routine a fune e nastro, così come è stato per Ilaria Giabardo, fra le S1 (anno 2009) con due convincenti prove a clavette e nastro. Medaglia d’argento per Alice Cola, in campo nelle J1 (anno 2011), con ottime esibizioni a cerchio e palla. Nel campionato LC2 in gara Rebecca Gallo con cerchio e palla, ai piedi del podio con il quarto posto e Ginevra Viana che si classificava settima con performances a clavette e nastro, entrambe impegnate nella categoria A5 (anno 2012).

Ad accompagnare le ginnaste in gara la DT Tatiana Shpilevaya e le istruttrici Arianna Prete e Mariia Nikitchuk che commentano i risultati delle loro assistite: “Ottime sono state le performances di Romanini, Segatto, Giabardo e Cola, buone anche le prove di Gallo e Viana, anche se migliorabili, in quanto capaci di ottenere risultati da podio in altre occasioni. Le allieve Gold si sono fatte ammirare per tecnica e raffinatezza ma hanno commesso alcuni errori che hanno impedito loro di raggiungere il podio hanno comunque dimostrato di essere degli ottimi prospetti e se avranno volontà di impegnarsi a fondo potranno avere in futuro ottimi risultati”.

Il prossimo impegno per lo staff blu/fuxia sarà a Vezza d’Alba, il prossimo weekend, con la disputa del regionale Silver LB, scenderanno in campo a tentare di tenere in alto il vessillo della Rhythmic School Ginevra Lanza e Andrea Viola Adamo.