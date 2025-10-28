Lauretana protagonista a Golosaria Milano 2025

L’edizione XX di Golosaria si terrà da sabato 1 a lunedì 3 novembre 2025 presso il Padiglione 1 di Fiera Milano Rho, con tema centrale “Il Gusto della Contemporaneità”, in linea con i valori di qualità e innovazione che da sempre caratterizzano Lauretana.

Durante l’evento, l’acqua più leggera d’Europa premierà i migliori ristoranti italiani della guida Il Golosario Ristoranti di Paolo Massobrio e Marco Gatti. Lauretana avrà uno stand dedicato, dove accoglierà il pubblico della manifestazione. Novità assoluta di questa edizione sarà l’esposizione all’interno dello stand del “Trofeo senza fine” del Giro d’Italia.

Nella giornata di lunedì 3 novembre, inoltre, Lauretana ospiterà un evento esclusivo con la partecipazione dello chef stellato Sergio Vineis del Ristorante Il Patio di Pollone e della storica Cantina Braida. Ai ristoranti premiati verrà omaggiata l’Agenda prenotazione 2026 di Lauretana, strumento prezioso per gli operatori del settore. Golosaria Milano sarà ancora una volta un’occasione speciale per celebrare i valori che contraddistinguono Lauretana: purezza, eccellenza e italianità.