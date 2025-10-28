"Relazioni preziose" tra i bambini della materna di Ponderano e gli ospiti della casa di riposo Don Matteo Zanetto FOTO

Ieri lunedì 27 ottobre abbiamo dato il via a un progetto unico e straordinario: “RELAZIONI PREZIOSE”. Questo programma innovativo segna l'inizio di una serie di incontri intergenerazionali tra i bambini della scuola materna di Ponderano e gli ospiti della casa di riposo Don Matteo Zanetto. È un’occasione imperdibile, un ponte che collega generazioni distanti nel tempo, creando legami significativi e indimenticabili.

Immaginate i bimbi, con i loro occhi curiosi e i sorrisi contagiosi, seduti insieme ai nonni, pronti ad ascoltare storie ricche di saggezza e di avventure vissute. Ogni racconto è come una finestra aperta su un mondo che i piccoli possono solo immaginare, mentre i nonni ritrovano la gioia di condividere i loro ricordi e di trasmettere valori senza tempo.

Ma il progetto non si ferma solo ai racconti! Ci saranno momenti di gioco, risate e attività manuali che faranno emergere la creatività di entrambe le generazioni. I bambini porteranno freschezza e vivacità, mentre gli anziani offriranno calore e esperienza, creando così un ambiente di reciproca crescita e scambio.

Ogni incontro sarà un'opportunità per i nonni di adottare idealmente un bambino, regalandogli affetto e attenzione, proprio come si farebbe in famiglia. Allo stesso modo, i bimbi potranno conoscere un "nonno" speciale, ricco di storie da raccontare e giochi da condividere. Sarà un'esperienza in cui ognuno potrà sentirsi valorizzato e apprezzato, facendo brillare l’importanza delle relazioni autentiche.

In un mondo in cui le generazioni sembrano allontanarsi, “RELAZIONI PREZIOSE” ci ricorda quanto sia bello e fondamentale vivere esperienze condivise. Siamo entusiasti di questa avventura e siamo certi che questi incontri daranno vita a momenti indimenticabili, una festa di affetto e di amicizia che arricchirà le vite sia dei bambini che dei nonni.