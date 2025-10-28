Cossato, inaugurata la nuova palestra del Liceo del Cossatese e Valle Strona FOTO e VIDEO

La nuova palestra del Liceo del Cossatese e Valle Strona è finalmente realtà.
Questa mattina, martedì 28 ottobre 2025, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della struttura, un’opera moderna e sostenibile realizzata in soli 420 giorni naturali e consecutivi di lavoro. L’intervento, dal valore complessivo di 3,6 milioni di euro, è stato finanziato in parte con fondi PNRR e in parte dalla Provincia di Biella, con l’obiettivo di offrire agli studenti e alle società sportive del territorio uno spazio sicuro, funzionale ed ecologico.
Durante la cerimonia, all'interno della palestra, don Alberto Boschetto ha benedetto l'opera: “Lo sport unisce, insegna a vivere insieme - ha sottolineato - Benedire una palestra significa riconoscere e ringraziare per il valore educativo dello sport, che unisce credenti e non credenti nel vivere bene insieme. Lo sport è un linguaggio universale che insegna il rispetto, la collaborazione e la capacità di accettare la sconfitta. Giocare insieme rende amici e aiuta a crescere come persone”.
Il sindaco Paolo Moggio ha ricordato il legame personale con la scuola e di tutti coloro che di lì hanno trascorso gli anni della propria adolescenza: “Ho fatto parte della classe che ha aperto questo istituto nel 1980 – ha raccontato –. Ho moltissimi ricordi legati a questi spazi. Negli anni l'istituto si è ampliato fino a diventare una scuola autonoma e di riferimento per la formazione dei giovani. La qualità dell’insegnamento e la collaborazione tra docenti e studenti hanno sempre caratterizzato questo liceo. Oggi è un onore poter inaugurare un luogo dedicato all’attività fisica, che sarà utile agli studenti e anche alle società sportive del territorio. Ringrazio il presidente della Provincia, lo staff tecnico, la ditta che ha lavorato e tutti coloro che hanno contribuito. Un grazie anche a voi, ragazzi, per il vostro entusiasmo e spirito di intraprendenza”.
Il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo ha evidenziato il valore del progetto: “Sono enormemente fiero di questo risultato, raggiunto in tempi rapidissimi: 420 giorni consecutivi di lavoro. È la dimostrazione che, quando si collabora, si possono ottenere risultati concreti. Questa palestra non è un mero edificio, ma un investimento sul futuro dei nostri studenti. È stata pensata, costruita e dedicata a loro, per permettere di crescere, e svilupparsi. Insieme allo studio, in questi spazi i ragazzi diventeranno donne e uomini liberi, capaci di pensare con la propria testa, impareranno a relazionarsi, a lavorare in squadra e rapportarsi con gli altri, una vera palestra di vita. Dopo le difficoltà vissute nella vecchia sede, questo è un momento di rivincita. La Provincia continuerà a dedicare tempo e risorse per la sede scolastica, che non è passata in secondo piano, ma per questioni di scelte legate ai finanziamenti, abbiamo deciso di intraprendere questa via; Cossatese e Valle Strona rimangono una priorità.
La nuova palestra è un esempio di costruzione moderna e rispettosa dell’ambiente, realizzata con materiali naturali ed ecologici che riducono l’impatto ambientale e i tempi di costruzione.
L’edificio è altamente efficiente dal punto di vista energetico, grazie ai pannelli fotovoltaici e ai sistemi di recupero del calore che assicurano comfort in ogni stagione e contenimento dei costi di gestione.
Le ampie vetrate garantiscono luminosità e accoglienza, mentre gli impianti sono progettati per una facile manutenzione.
La struttura si sviluppa su 998 metri quadrati, di cui 732 dedicati all’attività sportiva, con due spogliatoi per uomini e donne, uno per gli insegnanti, quattro blocchi di servizi igienici, locale tecnico, infermeria, locale deposito e cabina elettrica di media tensione.
Gli spazi comprendono un campo da pallavolo (9x18 m), un campo da calcetto (16x32 m) e un campo da basket (15x28 m) con canestro retraibile, tribuna da 80 posti e tabellone segnapunti elettronico.
I lavori sono stati affidati alla Bertini Costruzioni S.r.l., con progettazione a cura del raggruppamento SETTANTA7 con GP Project S.r.l., Stain Engineering S.r.l. e del geologo Gabriele Francini, sotto la direzione di SETTANTA7 di Torino.
La cerimonia si è conclusa con esibizioni di danza, basket e pallavolo curate dagli studenti, seguite da un rinfresco per tutti i presenti.