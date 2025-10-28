Cossato, inaugurata la nuova palestra del Liceo del Cossatese e Valle Strona FOTO e VIDEO

La nuova palestra del Liceo del Cossatese e Valle Strona è finalmente realtà.

Questa mattina, martedì 28 ottobre 2025, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della struttura, un’opera moderna e sostenibile realizzata in soli 420 giorni naturali e consecutivi di lavoro. L’intervento, dal valore complessivo di 3,6 milioni di euro, è stato finanziato in parte con fondi PNRR e in parte dalla Provincia di Biella, con l’obiettivo di offrire agli studenti e alle società sportive del territorio uno spazio sicuro, funzionale ed ecologico.

Il taglio del nastro è avvenuto all’esterno dell’edificio, prima dell’ingresso nella nuova palestra. A compiere il gesto inaugurale sono stati il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo e il sindaco di Cossato Paolo Moggio, affiancati dal parroco don Alberto Boschetto, dai tecnici progettisti e responsabili dell’opera, insieme agli amministratori provinciali e comunali; docenti, studenti, personale scolastico e cittadini hanno preso parte con entusiasmo all’apertura ufficiale della struttura, entrando per la prima volta nei nuovi spazi sportivi.

Durante la cerimonia, all'interno della palestra, don Alberto Boschetto ha benedetto l'opera: “Lo sport unisce, insegna a vivere insieme - ha sottolineato - Benedire una palestra significa riconoscere e ringraziare per il valore educativo dello sport, che unisce credenti e non credenti nel vivere bene insieme. Lo sport è un linguaggio universale che insegna il rispetto, la collaborazione e la capacità di accettare la sconfitta. Giocare insieme rende amici e aiuta a crescere come persone”.

Il sindaco Paolo Moggio ha ricordato il legame personale con la scuola e di tutti coloro che di lì hanno trascorso gli anni della propria adolescenza: “Ho fatto parte della classe che ha aperto questo istituto nel 1980 – ha raccontato –. Ho moltissimi ricordi legati a questi spazi. Negli anni l'istituto si è ampliato fino a diventare una scuola autonoma e di riferimento per la formazione dei giovani. La qualità dell’insegnamento e la collaborazione tra docenti e studenti hanno sempre caratterizzato questo liceo. Oggi è un onore poter inaugurare un luogo dedicato all’attività fisica, che sarà utile agli studenti e anche alle società sportive del territorio. Ringrazio il presidente della Provincia, lo staff tecnico, la ditta che ha lavorato e tutti coloro che hanno contribuito. Un grazie anche a voi, ragazzi, per il vostro entusiasmo e spirito di intraprendenza”.

Il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo ha evidenziato il valore del progetto: “Sono enormemente fiero di questo risultato, raggiunto in tempi rapidissimi: 420 giorni consecutivi di lavoro. È la dimostrazione che, quando si collabora, si possono ottenere risultati concreti. Questa palestra non è un mero edificio, ma un investimento sul futuro dei nostri studenti. È stata pensata, costruita e dedicata a loro, per permettere di crescere, e svilupparsi. Insieme allo studio, in questi spazi i ragazzi diventeranno donne e uomini liberi, capaci di pensare con la propria testa, impareranno a relazionarsi, a lavorare in squadra e rapportarsi con gli altri, una vera palestra di vita. Dopo le difficoltà vissute nella vecchia sede, questo è un momento di rivincita. La Provincia continuerà a dedicare tempo e risorse per la sede scolastica, che non è passata in secondo piano, ma per questioni di scelte legate ai finanziamenti, abbiamo deciso di intraprendere questa via; Cossatese e Valle Strona rimangono una priorità.

La nuova palestra è un esempio di costruzione moderna e rispettosa dell’ambiente, realizzata con materiali naturali ed ecologici che riducono l’impatto ambientale e i tempi di costruzione.

L’edificio è altamente efficiente dal punto di vista energetico, grazie ai pannelli fotovoltaici e ai sistemi di recupero del calore che assicurano comfort in ogni stagione e contenimento dei costi di gestione.

Le ampie vetrate garantiscono luminosità e accoglienza, mentre gli impianti sono progettati per una facile manutenzione.

La struttura si sviluppa su 998 metri quadrati, di cui 732 dedicati all’attività sportiva, con due spogliatoi per uomini e donne, uno per gli insegnanti, quattro blocchi di servizi igienici, locale tecnico, infermeria, locale deposito e cabina elettrica di media tensione.

Gli spazi comprendono un campo da pallavolo (9x18 m), un campo da calcetto (16x32 m) e un campo da basket (15x28 m) con canestro retraibile, tribuna da 80 posti e tabellone segnapunti elettronico.

I lavori sono stati affidati alla Bertini Costruzioni S.r.l., con progettazione a cura del raggruppamento SETTANTA7 con GP Project S.r.l., Stain Engineering S.r.l. e del geologo Gabriele Francini, sotto la direzione di SETTANTA7 di Torino.

La cerimonia si è conclusa con esibizioni di danza, basket e pallavolo curate dagli studenti, seguite da un rinfresco per tutti i presenti.