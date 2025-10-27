Moto finisce in un dirupo, incidente nella vicina Valsesia

Nella serata di ieri, 26 ottobre, intorno alle18, i Vigili del Fuoco di Varallo sono giunti sulla SP 71, via per Crevacuore, per il recupero di un motociclista finito in un dirupo, a bordo strada, in maniera autonoma. È successo nel comune di Serravalle Sesia.

Arrivata sul posto, la squadra ha recuperato l’infortunato mediante le tecniche SAF. In seguito, proprio quest'ultimo è stato affidato al personale medico per le prime cure e gli accertamenti del caso. Sul posto anche due pattuglie dei Carabinieri e il Soccorso Alpino della stazione di Borgosesia.