Valdilana, tutto pronto a Mosso per la Festa d'Autunno

Nel fine settimana di sabato 1°e domenica 2 novembre, a Mosso di Valdilana avrà luogo la Festa d'Autunno. Si comincia con la specialità del cuoco della Pro Loco di Mosso, il "Tapulun con polenta", corposo ed avvolgente, in distribuzione dalle 11 della prima giornata, solo da asporto e su prenotazione mentre i volontari cominceranno ad abbrustolire le castagne, con tanto di vin brulé, fino a pomeriggio inoltrato.

L'indomani la bella piazza del paese si animerà con i mercatini di artigianato, hobbisti e prodotti tipici enogastronomici. Dalle 11 avrà inizio l' Aperignocco, ormai alla ottava edizione, con gnocco fritto, salumi e prosecco. La distribuzione della castagnata e il mercatino continuano nel pomeriggio e si potrà assistere o cimentarsi come boscaioli nella Gara dello Strabucun.

Per informazioni: 349.2979893.