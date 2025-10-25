Il biellese Paolo Garizio convocato alle finali europee e mondiali di Natural Bodybuilding

Dopo il terzo posto alla finale italiana di Natural Bodybuilding della FCFN – Federazione Cultura Fisica Natural , svoltasi a Bologna lo scorso 20 settembre, il biellese Paolo Garizio non si ferma più. L’atleta e preparatore della Hero Club di Biella si è infatti qualificato per la finale europea che si terrà il 2 novembre a Erding, in Germania , e, a sorpresa, ha ricevuto anche la convocazione per la finale mondiale della federazione DFAC , in programma a Houston, Texas (USA) . “È stata una notizia straordinaria – racconta Garizio – dopo il podio nazionale ero concentrato sulla preparazione per la gara europea, e invece è arrivata anche la chiamata per rappresentare l’Italia ai Mondiali. Un sogno che diventa realtà.” Paolo Garizio sarà dunque doppio ambasciatore del Natural Bodybuilding , portando i colori italiani e del Biellese in due tra le competizioni più prestigiose del circuito internazionale.