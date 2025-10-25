Stanotte torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, l’Italia saluterà l’ora legale per fare spazio all’ora solare. Alle 3:00 del mattino, gli orologi dovranno essere spostati indietro di un’ora, tornando alle 2:00. Un piccolo cambiamento che segna l’ingresso nella stagione invernale e che ci regala, almeno per una notte, sessanta minuti di sonno in più.

Il ritorno all’ora solare comporta giornate più corte e serate che iniziano prima, con il sole che tramonta già nel tardo pomeriggio. Una variazione che, se da un lato può influenzare il ritmo quotidiano, dall’altro permette un risparmio energetico nelle prime ore del giorno.

Il prossimo cambio d’orario è previsto per l’ultima domenica di marzo, quando torneremo all’ora legale. Nel frattempo, si consiglia di verificare che tutti i dispositivi elettronici si aggiornino correttamente e di prestare attenzione agli orari, soprattutto per chi ha impegni mattutini.