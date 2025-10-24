Rassegna di canto popolare, appuntamento a Bioglio

Come ogni anno, in questo periodo, il coro biellese La Campagnola di Mottalciata, diretto dal maestro Simone Capietto, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, organizza la sua rassegna di canto popolare “ … a l’è Bioj al me pais” giunta alla sua 39esima edizione.

Nella splendida cornice della chiesa parrocchiale di Bioglio, sabato 25 ottobre, alle 21, insieme alla compagine biellese si esibiranno: il Gruppo vocale Le Chardon di Settimo Torinese diretto dal maestro Fabrizio Barbero e il coro città di Morbegno diretto dal maestro Gioele Peruzzi. I cori, seppur di diversa natura, condividono l’amore per la musica e la voglia di tramandare i canti e le tradizioni della propria terra; sicuramente una serata di emozioni e musica che, come sempre, lascerà u ricordo indelebile.