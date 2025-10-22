 / SPORT

Pietro Micca, ginnastica ritmica: Letizia Meirone in pedana per il Campionato di Specialità

Torna in pedana la ginnastica ritmica di APD Pietro Micca con una delle ginnaste veterane a difendere i colori societari, nella fase interregionale del Campionato di Specialità Gold.

Il weekend del 17-19 ottobre, nella gara organizzata a Candelo, Letizia Meirone ha presentato i suoi esercizi al cerchio e al nastro confrontandosi con le migliori ginnaste di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Nonostante un grande errore al cerchio chiude 15ª a metà classifica, mentre termina 11ª al nastro attrezzo dove sa sempre emozionare.

