Ippon 2, cinque medaglie agli Open del Monferrato

Ottime prestazioni per gli atleti della Ippon 2 Biella che hanno conquistato 5 medaglie alla quarta edizione degli Open del Monferrato, importante competizione che ha visto la partecipazione di 495 atleti in rappresentanza di 83 società provenienti da tutta Italia. Nella categoria Under 18, oro per Cristian Spilinga e argento per Vittoria Pozzo. Hanno conquistato la medaglia di bronzo: Filippo Mosca (Under 18), Francesca Magliola (Under 16), Maggie Castello (Under 14).

Da segnalare anche il quinto posto di Aurora Fattori (Under 16) e il settimo posto di Caterina Sasso (Under 18), entrambe protagoniste di buone prestazioni. Buone prove anche per altri giovani della squadra: Irene Perino (Under 16), che ha combattuto contro la campionessa italiana in carica, purtroppo non ripescata dopo la sconfitta; Tommaso Strazzeri (Under 14), che ha disputato due incontri prima di fermarsi per decisione arbitrale; Andrea Beltrami (Under 14), fermato al primo incontro. Il bilancio finale premia l’impegno degli atleti e il lavoro dello staff tecnico della Ippon 2 composto da Feggi Maurizio, Taglioretti Thomas e Demargherita Alessandro.