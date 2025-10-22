Golf Club Cavaglià: Silva si impone al Memorial Marcianesi, Stesina vince il Lions Charity FOTO

Silva si impone nel Memorial Marcianesi. A Ravani e Baroni i Trofei M&A

Gran finale al Golf Club Cavaglià per il circuito M&A e Certifida 2025, con la disputa del Memorial Cristina Marcianesi, gara su 18 buche Stableford in tre categorie.

L’evento ha rappresentato la terza e ultima prova stagionale, assegnando i Trofei M&A a Sandra Ravani e Davide Baroni, primi classificati del ranking generale maschile e femminile (somma dei tre migliori punteggi netti).

Classifiche Memorial Marcianesi

1ª categoria: 1° lordo Rohan Jay Silva (Cavaglià) 35; 1° netto Roberto Revel (Cavaglià) 38; 2° netto Paolo Maza (Cavaglià) 37; 3° netto Luigi Ruggiero (Cavaglià) 36.

2ª categoria: 1° netto Sandra Ravani (Cavaglià) 43; 2° netto Davide Francesco Caccianotti (Cavaglià) 39; 3° netto Giorgio Gandolfi (Cavaglià) 39.

3ª categoria: 1° netto Grazia Borio (Cavaglià) 43; 2° netto Gianni Feo (Cavaglià) 42; 3° netto Oscar Donati (Laghi) 40.

Premi speciali: 1ª Lady Silvia Malinverni (Cavaglià) 37; 1° Seniores Roberto Marcianesi (Cavaglià) 39.

Driving Contest buca 5: Nicolò Parrini e Elena Chiodini.

Nearest to the pin: buca 10 maschile Paolo Schellino (0,24 m); buca 9 femminile Maria José Delfino (7,39 m).

Stesina vince il 15° Lions Charity Golf Championship

Domenica, sempre al Golf Club Cavaglià, si è disputato il 15° Lions Charity Golf Championship, evento benefico su 18 buche Stableford in tre categorie.

Parte del ricavato sarà devoluta ai club Lions e Leo, che dal 2011 sostengono l’addestramento di cani guida per persone non vedenti.

Classifiche Lions Charity Golf Championship

1ª categoria: 1° lordo Massimo Stesina (Cavaglià) 31; 1° netto Davide Tovo (Margara) 38; 2° netto Paolo Caselli (Courmayeur) 33.

2ª categoria: 1° netto Piero Ceresa (Cavaglià) 38; 2° netto Sandro Grange (Courmayeur) 38.

3ª categoria: 1° netto Enrica Aprile (Cavaglià) 41; 2° netto Paolo Padovan (Moncalieri) 40.

Premi speciali: 1ª Lady Elena Chiodini (Cavaglià) 38; 1° Juniores Francisco Miguel De Sousa (Cavaglià) 31; 1° Seniores Diego Platini (Cavaglià) 40; 1° Lions Marco Romano (Molino) 38.