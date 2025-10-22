Biella, “Deriso e isolato dal gruppo”: sospetti episodi di bullismo nello sport

Sarebbe stato vittima di vessazioni e isolamento il figlio di 10 anni di una donna biellese che frequentava i corsi alla piscina comunale Rivetti. Il bambino, secondo quanto raccontato dalla madre e riportato in Consiglio comunale nella giornata di ieri martedì 21 ottobre, sarebbe stato deriso e chiamato “asinello” dai compagni di squadra, fino a essere emarginato dal gruppo e infine allontanato dalla società.

La madre, preoccupata per il suo stato di salute, avrebbe deciso di ritirarlo dall’attività, ma il piccolo avrebbe poi sofferto di malesseri e disturbi del sonno. Solo dopo il trasferimento in un’altra piscina la situazione sarebbe migliorata.

Il caso è emerso ieri, durante il Consiglio comunale di Biella, grazie a un’interrogazione a firma dei gruppi Biella c’è, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, presentata dalla consigliera del PD Fulvia Zago, che ha denunciato pubblicamente la vicenda. “Com’è possibile che non ci sia stato un intervento educativo e si sia arrivati a questa sofferenza?”, ha chiesto in aula. “È una sconfitta per tutti. Noi, come proprietari dell’impianto, che ruolo abbiamo? Ci interessa che chi gestisce insegni valori o solo che fornisca un servizio?”. La consigliera sottolinea però come l'accaduto non debba essere preso come "sistema". "Ci tengo a precisare che io sono una frequentatrice e "innamorata" della piscina, parlo in riferimento a un solo episodio che io per prima so che non é un sistema. Tuttavia certe cose non devono accadere".

Al momento sulla vicenda risultano due inchieste in corso: una interna alla società che gestisce la piscina e una avviata dalla Federazione, dopo che a seguito di un’azione di gruppo il bambino sarebbe stato l’unico sospeso e allontanato dalla squadra.

L’assessore allo Sport Giacomo Moscarola in risposta all'interrogazione ha spiegato di aver chiesto subito chiarimenti al gestore dell’impianto. “Sono in corso due indagini, una interna e una federale. È bene però non far passare l’idea che episodi simili siano frequenti: dal 2004 è la prima segnalazione di questo tipo”, ha precisato.