21 ottobre 2025, 09:20

Dal Nord Ovest - Tragedia sui binari: tre giovani travolti da un treno, c'è un morto

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.20 lungo la linea ferroviaria Torino–Milano.

Dal Nord Ovest - Tragedia sui binari: tre giovani travolti da un treno, c'è un morto (foto di repertorio)

Grave incidente ferroviario nel tardo pomeriggio di ieri a Trecate, nel Novarese. Tre giovani di origine pakistana, di età compresa tra i 20 e i 22 anni, sono stati investiti da un treno in transito.

Una delle vittime è deceduta sul colpo, mentre gli altri due sono rimasti feriti (uno in modo grave) e soccorsi dal personale sanitario giunto rapidamente sul posto. L’allarme è scattato intorno alle 18.20.

Il convoglio, partito da Torino e diretto a Milano, dove era atteso alle 18.49, è stato bloccato lungo la linea per permettere l’intervento dei soccorritori e delle autorità competenti, impegnate nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa nel tratto interessato, con inevitabili ripercussioni sul traffico ferroviario della tratta Torino–Milano. Le indagini sono in corso per chiarire le cause e le circostanze dell’incidente.

Dalla redazione di Novara

