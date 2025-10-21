Dal Nord Ovest - Tragedia sui binari: tre giovani travolti da un treno, c'è un morto

Grave incidente ferroviario nel tardo pomeriggio di ieri a Trecate, nel Novarese. Tre giovani di origine pakistana, di età compresa tra i 20 e i 22 anni, sono stati investiti da un treno in transito.

Una delle vittime è deceduta sul colpo, mentre gli altri due sono rimasti feriti (uno in modo grave) e soccorsi dal personale sanitario giunto rapidamente sul posto. L’allarme è scattato intorno alle 18.20.

Il convoglio, partito da Torino e diretto a Milano, dove era atteso alle 18.49, è stato bloccato lungo la linea per permettere l’intervento dei soccorritori e delle autorità competenti, impegnate nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa nel tratto interessato, con inevitabili ripercussioni sul traffico ferroviario della tratta Torino–Milano. Le indagini sono in corso per chiarire le cause e le circostanze dell’incidente.