La "Medicina di prossimità" arriva a Camburzano: oggi il camper dell'ASL Biella

Mercoledì 22 ottobre, dalle 10.00 alle 16.00, un camper attrezzato dell’ASL di Biella sarà a Camburzano, nel parcheggio di via Remmert, per una giornata dedicata alla medicina di prossimità. L’obiettivo è portare servizi sanitari nelle comunità più periferiche e ridurre le disuguaglianze legate alla salute e al servizio sanitario.

Le attività saranno a cura degli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC) e comprendono:

Rilevazione dei parametri vitali: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno.

Informazioni sui servizi dell’ASL di Biella e sulle modalità di accesso.

Sensibilizzazione alla vaccinazione antinfluenzale.

Promozione di stili di vita corretti.

Screening per la prevenzione delle epatopatie con elastografia epatica (servizio attivo il venerdì).

Educazione sanitaria per pazienti e caregiver.

Supporto all’autogestione della terapia farmacologica.

Prevenzione degli incidenti domestici.

Accesso libero nelle fasce orarie indicate.