Carabinieri, 5 giovani rinforzi per la provincia di Biella

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella dà il benvenuto a cinque nuovi Carabinieri, una donna e quattro uomini, che andranno a potenziare gli organici delle Compagnie di Biella e Cossato.

Nati tra il 1999 ed il 2004, sono originari di Napoli, Potenza, Reggio Calabria e Roma, e sono stati assegnati alle Stazioni di Biella, Bioglio, Coggiola e Cossato. Il loro arrivo consente di rinforzare ulteriormente i Reparti destinati primariamente al controllo del territorio, garantendo un’ulteriore prossimità ai cittadini della provincia.

Questa mattina i giovani militari sono stati ricevuti presso il Comando Provinciale Carabinieri di Biella dal Comandante Provinciale, Colonnello Marco Giacometti, che ha espresso loro un caloroso benvenuto ed ha sottolineato l'importanza del loro ruolo al servizio della comunità biellese. Una comunità legata all’Arma da 211 anni di storia e che nutre sentimenti di affetto e la stima verso i “suoi” Carabinieri.

Lo fa quotidianamente incontrandoli per strada o nelle Stazioni, nei momenti felici, partecipando numerosi alle iniziative quali la Festa dell’Arma o i recenti concerti della Fanfara o la mostra per il trentennale del Comando Provinciale, ed anche in quelli tragici, come si è visto la scorsa settimana, portando fiori o un semplice messaggio alle caserme per onorare i tre Carabinieri caduti in provincia di Verona.

Ai cinque nuovi giunti l’augurio di tutti i colleghi della Provincia di buon lavoro e di realizzare ogni giorno il sogno che li ha portati a scegliere di indossare questa storica e gloriosa uniforme.