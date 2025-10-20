Valle San Nicolao, è in arrivo la castagnata del Gruppo di Volontariato

Torna la tradizionale castagnata del Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao ODV. Si svolgerà domenica prossima, 26 ottobre, dalle 15 nell'area esterna dell'oratorio del paese. Nel pomeriggio è prevista la distribuzione di caldarroste, assieme a vin brulè, castagne alla grappa e bevande.

Le eventuali offerte che saranno raccolte durante la manifestazione serviranno a sostenere le attività dell'associazione. Inoltre sono previste anche attività di animazione per bambini e ragazzi a cura dell'oratorio.