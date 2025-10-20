Torna a Bioglio l’atteso appuntamento con il benessere

Dopo il grande successo della prima edizione, la Pro Loco di Bioglio e Olistica Eventi annunciano con entusiasmo il ritorno di OlisticHalloween, la giornata dedicata al benessere, alla spiritualità e alla crescita personale. Un evento pensato per offrire un’esperienza rigenerante e trasformativa a chiunque desideri prendersi cura di sé in modo profondo e consapevole. Una giornata aperta a tutti, appassionati e semplici curiosi, per scoprire pratiche olistiche, tecniche di riequilibrio energetico e momenti di connessione interiore in un ambiente accogliente e ricco di energia positiva.

Cosa offre OlisticHalloween: trattamenti benessere personalizzati; esperienze di cromoterapia; lettura delle carte delle emozioni; discipline spirituali e percorsi interiori; mini corso sulla Tecnica del muro psichico (difesa energetica); stand tematici con operatori olistici e prodotti del settore.

Evento speciale: spettacolo di magiaAlle 16 il pomeriggio sarà arricchito da uno spettacolo di magia a cura del Mago Mister Magix: un momento di intrattenimento adatto a tutte le età, pensato per meravigliare, coinvolgere e rafforzare lo spirito di comunità. OlisticHalloween è più di un semplice evento: è un invito a risvegliare i sensi, riequilibrare l’energia e riscoprire il proprio benessere attraverso esperienze uniche e ispiranti.

Durante la giornata sarà possibile pranzare presso il Bar Trattoria Ohana, adiacente alla location, con menù dedicato. Ti aspettiamo domenica 26 ottobre a Bioglio, per vivere insieme una giornata di scoperta, trasformazione e armonia.

Contatti e informazioni:

Email: olisticaeventi@gmail.com

Telefono: 340 942 8889

Social: Seguici su Facebook e Instagram per aggiornamenti, anticipazioni e contenuti esclusivi.