Alla stazione dei Carabinieri di Cossato un mazzo di fiori per i militari morti a Castel d’Azzano

Proseguono nel biellese le dimostrazioni di vicinanza all'Arma in segno di cordoglio per i tre Carabinieri morti nel casolare di Castel d’Azzano (Verona).

Nella stazione di Cossato una signora  ha consegnato un mazzo di fiori in ricordo dei militari deceduti, un gesto che fa capire quanto i cittadini siano vicini all'Arma, e siano stati scossi dall'accaduto. Nei giorni scorsi dimostrazioni simili ci sono state anche nel Comando di Biella. 

Anche i Vigili del Fuoco di Biella hanno reso un toccante e solenne omaggio ieri sera, schierandosi nel comando provinciale a testimonianza di profondo rispetto e commossa vicinanza all’Arma.

s.zo.

Le prime dalle rubriche

