Biella, segnalato un minorenne per possesso di hashish

Per il ragazzo è scattata una segnalazione alla Prefettura di Biella

I Carabinieri di Biella hanno segnalato alla Prefettura un ragazzo biellese, classe 2006, trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente.

Il giovane è stato controllato in città nel corso di un servizio di prevenzione. Durante la verifica, i militari hanno rinvenuto circa due grammi di hashish, immediatamente sequestrati.

Per il ragazzo è scattata una segnalazione alla Prefettura di Biella come assuntore di sostanze stupefacenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

