Tragedia di Castel D'Azzano, il cordoglio di Forza Italia Biella FOTO

In occasione del giorno di lutto nazionale indetto dal Governo per l’uccisione di tre Carabinieri, a causa di una esplosione durante lo sgombero di un casolare a Castel D'Azzano, il capogruppo di Forza Italia Biella, Massimiliano Gaggino, e i consiglieri comunali Francoise Fiorenzo, Camilla Nodari e Filippo Monteleone si sono recati presso il Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri per esprimere il proprio cordoglio personale e quello dell’intero partito per la tragica morte dei tre militari.

I rappresentanti di Forza Italia Biella hanno deposto un mazzo di fiori al monumento presente all’interno del Comando provinciale dell’Arma.