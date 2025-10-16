Pralungo, orari ampliati negli uffici comunali per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica

Il comune di Pralungo amplia gli orari per agevolare i cittadini nel passaggio alla Carta d’Identità Elettronica. Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide. Si tratta di una scadenza fissata a livello nazionale, che segna il definitivo passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), il documento oggi riconosciuto in tutta l’Unione Europea e compatibile con i sistemi digitali della pubblica amministrazione.

Per evitare che, avvicinandosi la data limite, si creino lunghe attese agli sportelli, il comune di Pralungo ha deciso di ampliare temporaneamente gli orari di apertura dell’Ufficio Anagrafe, dedicando fasce orarie aggiuntive ai cittadini che devono rinnovare una carta d’identità cartacea in scadenza dopo il 3 agosto 2026. “Vogliamo offrire ai cittadini la possibilità di rinnovare con calma la propria carta d’identità, senza dover correre all’ultimo momento – spiega il sindaco Raffaella Molino – Invitiamo quindi tutti coloro che sono in possesso di una carta d’identità cartacea a verificare la scadenza e a contattarci per tempo"

Per accedere a questi orari dedicati è necessario prenotare telefonicamente, contattando l’Ufficio Anagrafe del Comune chiamando il numero 334.1083218.Il Comune ricorda inoltre che è sempre possibile prenotare online un appuntamento per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica direttamente dal sito ufficiale www.comune.pralungo.bi.it, evitando code e attese. La procedura è semplice: basta selezionare la voce “Prenota appuntamento”, scegliere l’Ufficio Servizi Demografici, indicare come oggetto “Carta d’Identità” o “CIE”, compilare i dati richiesti e confermare la prenotazione.

Il costo della nuova carta è di 22 euro, pagabili in contanti, con bancomat o carta di credito. Al momento del rilascio verrà anche chiesto se si desidera esprimere la propria volontà alla donazione degli organi. Si ricorda infine che la carta d’identità può essere rinnovata fino a 6 mesi prima della scadenza.