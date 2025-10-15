Le corse del fine settimana dal 17 al 19 ottobre: Memorial Tiziano Bozzo, Giro delle Cascine, Lana, Boschi e Lavatoi e A pè par Ciavasa

Le corse del fine settimana dal 17 al 19 ottobre: Memorial Tiziano Bozzo, Giro delle Cascine e Lana, Boschi e Lavatoi

Sabato 18 ottobre si terrà a Strona, presso il campo sportivo comunale in Frazione Fontanella Ozino, il “Memorial Tiziano Bozzo”, seconda giornata dei Campionati Provinciali Ragazzi e Ragazze su pista, con gare riservate anche agli Esordienti. Questo il Programma tecnico: Ritrovo alle ore 13:30; Conferma iscrizioni alle ore 14:00; Inizio gare alle ore 14:30. Categorie e specialità: Ragazzi: 60 hs, salto in alto, salto in lungo, vortex; Ragazze: 60 hs, salto in alto, salto in lungo, vortex; Esordienti M/F: 50 piani, vortex. Organizzazione: A.S.D. Atletica Stronese Responsabile organizzativo: Menchini Marco – Tel. 333 4725108. Possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2025. Ogni atleta può prendere parte a un massimo di due gare. Iscrizioni: entro le ore 24:00 di mercoledì 15 ottobre, direttamente online attraverso la sezione dedicata della propria società. Le iscrizioni dovranno poi essere confermate entro le ore 14:00 di sabato 18 ottobre presso la segreteria del campo di gara. Quota di iscrizione: € 4,00 per atleta. Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato a A.S.D. Atletica Stronese, IBAN IT44O0608505811000010001035 (Banca di Asti), indicando nella causale “Iscrizione Memorial Tiziano Bozzo”, il codice società e il numero degli atleti iscritti. Premi: Ragazzi/e: coppa al primo classificato di ogni gara e medaglia per tutti i partecipanti; Esordienti: medaglia per tutti; Società: “Trofeo Memorial Tiziano Bozzo” alla società con il maggior numero di partecipanti Orario indicativo prime gare (provvisorio): Ore 14:30: 60 hs Ragazze – Vortex Ragazzi – Lungo Ragazze A seguire: 60 hs Ragazzi – Vortex Ragazze – Lungo Ragazzi Ore 14:30 (Pedana B): Vortex Esordienti F5, a seguire Vortex Esordienti M5

Domenica 19 ottobre a Gaglianico si correrà il 52° Giro delle Cascine, con due percorsi di 10 km e 5 km.

Si tratta di una corsa su strada agonistica nazionale BRONZE, valida come Prova Unica del Campionato Regionale FIDAL 2025 di Corsa su Strada Individuale e di Società, oltre che come prova del circuito Corripiemonte – Strada e Trofeo FIDAL Piemonte. Categorie ammesse: Allievi/e, Junior, Senior, Senior 35+, Runcard/FIDAL. Programma: Ore 7:30: ritrovo, apertura iscrizioni, consegna pettorali e pacchi gara presso la palestra della Scuola Media “F. Petrarca”. Ore 9:30: 1ª partenza (categorie da Allievi a SM55) – tempo massimo 45 minuti Ore 10:15: 2ª partenza (categorie SM60 e successive / Donne da Allieve in poi) – tempo massimo 50 minuti Ore 11:00 circa: premiazioni assoluti M/F, a seguire categorie, campioni regionali e premi speciali. Iscrizioni: Pre-iscrizioni online sul sito www.irunning.it (pagamento con carta, Satispay o bonifico) entro le ore 19:00 di giovedì 16 ottobre – quota €10.. È possibile iscriversi anche di persona presso “Bibo sport” entro la stessa scadenza (quota €10). Iscrizione in giornata presso la palestra “F. Petrarca”, P.za Avignone 23, con quota di €12. Info: Alberto Cappio (Responsabile Organizzativo) – Cell. 339 7123903 – Email: vc008@fidal.it – Sito: www.gaglianico74.it

Sempre domenica 19 ottobre, a Tollegno si terrà la XII edizione della “Lana, Boschi e Lavatoi”, una giornata di sport e socialità con diverse iniziative per tutte le età.

Eventi principali:

Corsa podistica non competitiva di 8,2 km; Ritrovo ore 8:30 presso la palestra comunale; Partenza ore 10:00; Quota iscrizione: €5 (gratuita per atleti sotto i 12 anni); Al tollegnese più veloce sarà assegnato il Trofeo “Gatto d’Oro”. La manifestazione si svolgerà con ogni condizione meteo. Chiusura preiscrizioni: ore 23:00 di sabato 18 ottobre

Corsa con il cane (8,2 km) Ritrovo ore 8:30 presso la palestra comunale Partenza ore 10:00

“Masnà Race” Ritrovo ore 9:15 presso la palestra comunale; Partenza ore 9:30. Iscrizione gratuita Percorsi: Scuola Materna: 100 m sul rettilineo finale; Scuola Elementare: 950 m (partenza e arrivo davanti alla palestra comunale). Premiazione finale e attività per bambini dalle ore 10:00 alle 12:00, a cura del Club Musica Giovane

Camminata a passo libero e Nordic Walking (6,2 km) Ritrovo ore 8:30 presso la palestra comunale. Partenza ore 10:15

Passeggiata tra arte e storia lungo il percorso LBL Ritrovo nel pomeriggio alle ore 15:45. Quota iscrizione €3, con l’intero ricavato devoluto al Fondo Edo Tempia

Domenica 19 a Biella Chiavazza ci sarà anche la "A pè par Ciavasa", alla 43° edizione. L'appuntamento proposto come da tradizione dal Gruppo Alpini è in p.zza XXV Aprile. La partenza è alle ore 14,30 della camminata non competitiva a passo libero aperta a tutti. Le iscrizioni si raccoglieranno in Pzza. XXV Aprile dalle ore 10 alle 14,20. I gruppi sono invitati a iscriversi al mattino. La quota di partecipazione individuale di Euro 7 che comprende cartoccio caldarroste, medaglione ricordo e numerosi premi a sorteggio.