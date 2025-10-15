Biella, rinnovato il Consiglio direttivo dell’Ordine dei Periti Industriali e Laureati: Borsetti di nuovo presidente

Lo scorso 23 settembre si è tenuta la consueta assemblea dell’Ordine dei Periti Industriali delle Province di Biella e Vercelli per il rinnovo delle cariche per il quadriennio 2025-29, presso l’IIS Q. Sella di Biella, con la partecipazione – da remoto – del Presidente Nazionale Giovanni Esposito e la presenza del Vice Vicario Nazionale Amos Giardino.

A seguito di insediamento avvenuto lo scorso 14 ottobre, il Consiglio direttivo risulta così composto: il Presidente sarà Augusto Borsetti, affiancato dal Segretario Roberto Zecchini, dal Tesoriere Fabio Pulino e dai Consiglieri Gerardo Cortese, Pietro Gunella, Gabriele Petti e Cinzia Spaud. Il Presidente Borsetti, dopo aver ringraziato i Consiglieri per la fiducia manifestatagli, ha illustrato il percorso che intende attuare nel prossimo quadriennio 2025- 29 approvato all’unanimità dal neo Consiglio. Ha poi proceduto all’insediamento delle nuove Commissioni tecniche che svolgeranno un lavoro di sinergia tra i colleghi e sul territorio Biellese e Vercellese.

Il Presidente ha infine indicato l’importanza fondamentale di collaborazione con le Istituzioni del territorio per gli aggiornamenti tecnologici in continuo sviluppo con il supporto del CNPI di Roma, nonché le nuove strategie per la transizione energetica per un mondo in evoluzione, con le Comunità Energetiche Rinnovabili del territorio (CER) e con il progetto per incentivare lo sviluppo delle Comunità Energetiche in Italia, iniziativa innovativa pensata per incentivare la partecipazione dei Periti Industriali iscritti all’Ordine - e non solo - alla prima Comunità Energetica (PerCerTO) che opera su tutto il territorio italiano.