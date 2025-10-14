Dal Nord Ovest - 24enne accoltella il padre nel sonno: arrestato dai Carabinieri

Momenti di terrore nella notte tra domenica e lunedì in una casa di Grignasco, dove un giovane di 24 anni ha aggredito il padre nel sonno, colpendolo più volte con un coltello. L’uomo, gravemente ferito, è riuscito a salvarsi grazie al tempestivo intervento dei soccorsi.

L’allarme è scattato nella mattinata del 13 ottobre, quando al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Borgomanero è arrivato un uomo con profondi tagli al volto, al collo e alle mani. Le ferite, secondo i medici, avrebbero potuto essere fatali.

Avvisati dai sanitari, i Carabinieri della Tenenza di Borgomanero, supportati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile di Arona e della Stazione di Romagnano Sesia, si sono immediatamente attivati. Dalle prime testimonianze, raccolte dalla convivente della vittima, è emerso che il figlio si sarebbe svegliato all’improvviso e, in un gesto di estrema violenza, avrebbe accoltellato il padre mentre dormiva sul divano del soggiorno.

Subito sono scattate le ricerche. Coordinati dal Comandante Interinale della Compagnia di Arona, i militari hanno cinturato la zona attorno all’abitazione, estendendo le perlustrazioni alle aree boschive circostanti. Dopo poco, il giovane è stato individuato e bloccato mentre tentava di rientrare a casa, uscendo da un bosco dietro il fabbricato.

Durante le verifiche, è stato trovato e sequestrato il coltello insanguinato usato per l’aggressione. Il 24enne è stato quindi arrestato con l’accusa di tentato omicidio e portato in caserma a Borgomanero per le formalità di rito, prima di essere trasferito alla casa circondariale di Novara.

Nel corso della perquisizione personale, i Carabinieri hanno trovato anche una modica quantità di hashish (0,23 grammi), per cui il giovane è stato segnalato alla Prefettura.

Grazie alla rapidità dell’intervento e alla collaborazione tra le varie pattuglie, i militari sono riusciti a fermare il responsabile in poche ore, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente.