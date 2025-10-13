Biella brilla alle Finali Nazionali di Bocce Volo US ACLI a Pietra Ligure

Le Finali Nazionali di Bocce Volo US ACLI, specialità dello Sport in Tour 2025, hanno regalato spettacolo e grandi emozioni sui campi liguri. Dal 9 al 12 ottobre, la cittadina di Pietra Ligure ha ospitato 180 atleti provenienti da cinque regioni — Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia — in quattro intense giornate di gare.

Tra le protagoniste assolute di questa edizione spicca la provincia di Biella, che ha confermato la propria forza e tradizione bocciofila con risultati di grande rilievo: 1° posto nella terna (Fossati – Ferrotti M. – Aggio), 3° posto nella coppia (Pellielo – Ferrotti P.) e 3° posto anche nell’individuale femminile (Maino).

Le finali di Bocce Volo US ACLI, appuntamento anche quest'anno molto atteso e partecipato, rappresentano non solo un momento di competizione, ma anche un’occasione di incontro tra territori e generazioni diverse, nel segno dei valori di lealtà, rispetto e amicizia che da sempre caratterizzano lo sport dell'Unione Sportiva ACLI.