Massimo Cacciari sarà a Biella, terrà una conferenza in Duomo

Massimo Cacciari sarà a Biella. Il filosofo e saggista italiano terrà una conferenza domani, alle 21, nella Cattedrale di Biella, in piazza Duomo, dove presenterà il suo libro La Passione secondo Maria (Il Mulino, 2024).

Un appuntamento intenso e profondo per riflettere sulla figura di Maria, madre e credente, e sul mistero dell’incarnazione, attraverso lo sguardo filosofico di uno dei pensatori più autorevoli del nostro tempo. L’incontro fa parte del ciclo Sia Luce. Un percorso tra arte e spiritualità.