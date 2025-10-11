Serie A Elite: Biella Rugby esce a testa alta, ma le Fiamme Oro vincono 24 - 36 FOTO e VIDEO

Marcatori p.t. 3’ m. Casiraghi tr. Wentzel (7-0), 6’ m. Mba n.t. (7-5), 9’ m. Zucconi (12-5); m. Foglio Bonda tr. Wentzel (19-5); 20’ m. Moricone n.t. (19-10), 24’ m. Moriconi tr. Di Marco (19-17), 35’ m. Chianucci n.t. (19-22), 62’ meta di punizione Fiamme Oro (19-29), 66’ m. Mondin n.t. (24-729), 71’ m. Fragnito tr. Canna (24-36)

Biella Rugby: Wermeulen; Morel, Foglio Bonda, Dapavo (60’ Cruciani), Nastaro; Wentzel, Dabalà (59’ Loro); Gonella (68’ Barilli), Zucconi, Efthymiopoulos (50’ Mondin); De Biaggio, T. Ouattara (59’ Passuello); Leuila (50’ Vecchia), Casiraghi (47’ Sorbera), De Lise (cap.) (47’ Maina)

All. Benettin

Fiamme Oro: Cornelli (47’ Canna); Lai, A. Fusari, F. Fusari, Mba; Di Marco (cap.) (64’ Forcucci), Tomaselli (47’ Piva); De Marchi, Chianucci, Angelone; Piantella (41’ Andreani), Pisicchio (68’ Fragnito); Mazzanti (53’ Morosi), Moriconi, Fiorentini. Non entrati: De Rossi, Nicita

All. Forcucci

Arb. Favaro (Brescia)

Calciatori: Di Marco (Fiamme Oro) 1/5; Wentzel (Biella Rugby) 2/4; Canna (Fiamme Oro) 1/1

Cartellini: 57’ cartellino giallo a Moriconi (Fiamme Oro), 62’ cartellino giallo a Sorbera (Biella Rugby)

Note: Campo in buone condizioni, giornata soleggiata, circa 22°, presenti allo Stadio circa 800 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (Biella Rugby) 1, (Fiamme Oro) 5

Player of the Match: Alain Moriconi (Fiamme Oro)

Buon esordio casalingo nella prima giornata di campionato di Serie A Elite. Opposti a Fiamme Oro, squadra veterana in categoria, Biella si è piegata solo in finale disputando un match vivace e combattuto, che ha regalato emozioni sin dal primo minuto.

Biella è partita a razzo, trovando la prima meta già al 3' al termine di una rolling maule finalizzata dal giovane Casirgahi. La reazione dei romani non si è fatta attendere, con una marcatura immediata che ha riportato subito il punteggio in equilibrio. Il primo tempo si è chiuso con tre mete segnate da Biella e quattro da parte delle Fiamme Oro che conquistano il bonus point già al 40’, per un parziale di 19-22.

Più rallentata la ripresa, con meno ritmo, ma ancora grande intensità. Al 62’ Fiamme Oro hanno allungato con una meta di punizione, ma Biella ha risposto con orgoglio e determinazione, andando a segno per la quarta volta al 66’ con Mondin, conquistando così un meritato punto di bonus offensivo.

Nonostante la sconfitta, la prestazione offerta dai ragazzi di Benettin e Orlandi lascia ben sperare per il prosieguo del campionato. La squadra ha dimostrato qualità, coraggio e margini di crescita evidenti.

Il commento di coach Alberto Benettin: "Abbiamo preparato questa partita molto bene. I ragazzi avevano davvero tanta voglia di giocare e di dimostrare di poter stare a questo livello. L’ottimo approccio ci ha permesso di partire molto bene e di sviluppare, a tratti, un gioco davvero bello. Ho notato però che, in certe situazioni, siamo ancora un po’ sofferenti, per esempio nel placcaggio uno contro uno, ma sistemeremo col tempo.

Per la gara di oggi avevamo chiesto ai ragazzi di segnare le quattro mete che ci avrebbero permesso di vincere la partita. Le quattro mete sono arrivate, ma per vincere ci manca ancora qualcosina. Direi soprattutto la testa e la disciplina nei momenti chiave, che oggi sono mancate, soprattutto nel finale, quando abbiamo lasciato le Fiamme Oro occupare per troppo tempo la nostra metà campo, fino a vincere la partita. Dopo quattro o cinque partite giocate contro avversari di livello, oggi è stata la prima che mi ha regalato soddisfazione, anche se so che possiamo dare di più. Se posso esprimere un parere, rispetto la scelta del player of the match, che solitamente va al miglior giocatore della squadra vincente, ma per me oggi il migliore in campo è stato Jack Foglio Bonda: è di un altro livello, sia in attacco che in difesa. Grande placcatore, ogni pallone che raccoglieva bucava la difesa. Veramente fortissimo."