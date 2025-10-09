Prefabbricati Guerrini, un’azienda sempre più innovativa all’inserimento ambientale delle proprie realizzazioni per il settore agricolo FOTO

Il motto di Prefabbricati Guerrini è “Innovatori per Tradizione”. Proprio nell’ottica di un’evoluzione verso un futuro sempre più orientato alla qualità del paesaggio e all’inserimento ambientale delle realizzazioni destinate alla propria clientela, da anni l’azienda ha avviato e sta perseguendo obiettivi mirati a garantire una qualità architettonica e paesaggistica di alto livello. Diversi sono i settori nei quali Prefabbricati Guerrini, leader nella prefabbricazione strutturale e negli impianti fotovoltaici, opera con successo, riscuotendo attenzione e apprezzamento da parte dei propri clienti e dei professionisti del settore.

In numerosi ambiti costruttivi, e in particolare nelle zone di pregio paesaggistico (ma non solo), Prefabbricati Guerrini adotta tecniche, materiali e soluzioni architettoniche di valore che consentono un perfetto inserimento delle costruzioni nel contesto. L’utilizzo di finiture specifiche (matrici, colorazioni in pasta, finiture con mattoni a vista su pannelli di tamponamento e pilastri, tinteggiature, materiali di copertura con tipologie e colorazioni adatte al territorio, pendenze strutturali proprie del contesto rurale, ecc.) permette di ottenere risultati estremamente positivi, innovativi e di forte impatto architettonico.

In diversi settori delle materie prime (inerti, cemento, ecc.), Prefabbricati Guerrini utilizza anche parte di materiale riciclato certificato, per minimizzare l’impatto sul consumo di tali risorse primarie. Nella quasi totalità degli interventi realizzati dall’azienda, in copertura viene fornito un impianto fotovoltaico a supporto delle diverse esigenze energetiche delle committenze, con installazione tecnicamente garantita e integrata con le opere di copertura. In questo modo viene fornito il pacchetto prefabbricato–copertura–fotovoltaico come importante garanzia realizzativa per il cliente.

L’Ufficio Tecnico e quello Commerciale sono a disposizione di progettisti e committenti per lo studio di realizzazioni contestualizzate alle esigenze paesaggistiche e architettoniche, minimizzando al contempo i costi esecutivi.