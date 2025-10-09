 / Cronaca dal Nord Ovest

Tragedia nel Torinese, muore il conducente di un trattore dopo lo scontro con un camion

Tragedia nel Torinese, muore il conducente di un trattore dopo lo scontro con un camion

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 ottobre, a Piobesi Torinese. Intorno alle 15, un trattore si è ribaltato dopo un violento impatto con un altro mezzo, probabilmente un camion. Il conducente del trattore, rimasto schiacciato dal peso del veicolo, è deceduto sul colpo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, ancora al vaglio. La circolazione è rimasta temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti. 

