Tragedia nel Torinese, muore il conducente di un trattore dopo lo scontro con un camion

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 ottobre, a Piobesi Torinese. Intorno alle 15, un trattore si è ribaltato dopo un violento impatto con un altro mezzo, probabilmente un camion. Il conducente del trattore, rimasto schiacciato dal peso del veicolo, è deceduto sul colpo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, ancora al vaglio. La circolazione è rimasta temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.