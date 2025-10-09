Acquacoltura sostenibile, più risorse per le imprese: nuovo bando a sostegno di sicurezza, innovazione e transizione energetica

«Sostenere le nostre micro, piccole e medie imprese nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura è oggi più che mai una priorità. Con il nuovo bando FEAMPA 2021-2027, l’Europa ci mette a disposizione 217.372 euro per aiutare il comparto a compiere un passo deciso verso la transizione energetica, la sicurezza sul lavoro e l’innovazione produttiva»: lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Davide Zappalà, commentando il bando dedicato a promuovere un’acquacoltura sostenibile e competitiva.

Il bando, rivolto alle imprese iscritte alla Camera di Commercio con codice ATECO 10.20 o 46.38.00, prevede contributi per tre tipologie di intervento: la sicurezza degli operatori, le condizioni di lavoro e gli investimenti produttivi. «È un segnale importante, anche grazie al lavoro di Fratelli d'Italia, per rendere i fondi europei davvero accessibili e mirati alle esigenze del territorio. Le imprese che operano in questo settore devono poter contare su strumenti concreti per innovarsi, crescere e garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure. Questo bando va proprio in questa direzione», conclude il consigliere.