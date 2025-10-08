Ippon 2 Karate, cinque atleti salgono sul podio a Leiní

Giornata di grande sport e soddisfazioni per l’Associazione Sportiva Ippon 2 Karate, protagonista lo scorso fine settimana al palazzetto dello sport di Leiní, dove si sono svolti due importanti eventi del calendario agonistico federale: le qualificazioni per la finale del Campionato Italiano della categoria Esordienti e il Campionato Regionale categoria Cadetti.

La squadra, guidata dal maestro Maurizio Feggi e dall'istruttore Thomas Taglioretti, ha portato a casa risultati di rilievo che confermano la qualità del lavoro svolto in palestra. Nella categoria Esordienti, tutti gli atleti dell’Ippon 2 si sono qualificati per la fase nazionale: Maggie Castello ha vinto la sua categoria, Tommaso Strazzeri ha ottenuto un ottimo 2°posto e Andrea Beltrami ha completato il successo della squadra con un combattuto 3° posto. Tutti parteciperanno il 25 e 26 ottobre al Campionato Italiano Esordienti al Lido di Ostia.

Nel Campionato Regionale riservato alla categoria Cadetti, due atlete dell’Ippon 2 sono riuscite a salire sul podio dimostrando solidità tecnica e determinazione nella categoria fino a 61 kg: Irene Perino ha conquistato un meritato secondo posto e Fattori Aurora il terzo posto; entrambe hanno svolto ottimi combattimenti e sono state fermate solo dalla vincitrice. Da segnalare anche l’ottima prova di Bianca Zanetti, che, pur offrendo un combattimento di buon livello, si è fermata al primo turno.