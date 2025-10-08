Carcere, l'annuncio di Delmastro: “45 nuovi agenti in servizio a Biella”

L’impegno del Governo Meloni nel garantire legalità e sicurezza nelle carceri italiane compie un ulteriore passo in avanti.

Con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 2060 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani. In particolare, nella casa circondariale di Biella entreranno in servizio 45 agenti: 41 uomini e 4 donne.

A queste nuove unità si aggiungeranno 2 commissari che entreranno in servizio una volta completato il periodo di tirocinio. “Abbiamo promesso di migliorare la situazione lavorativa di chi opera nelle carceri: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, come con il prossimo 186° Corso Allievi da 3246 unità e con il concorso bandito a luglio di quest’anno per ulteriori 653 unità” dichiara il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove.